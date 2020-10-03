Yemen ordusu: Eylülde 1000'den fazla Husi milis öldürüldü - Son Dakika

Yemen ordusu eylül ayında ülkenin farklı cephelerinde yaşanan çatışmalarda 1000'den fazla Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı "26sepnews" haber sitesinde yer alan açıklamada, "Eylül ayında, orduya bağlı birlikler ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda 215'i saha komutanı olmak üzere 1000'den fazla milis öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu milislerin başta Marib, Cevf, Beyda, Nehem olmak üzere ülkenin farklı kentlerindeki cephelerde öldürüldüğü kaydedildi.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin çeşitli bölgeleri, ağustos ayından bu yana şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.