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Yemen ordusu: Hacce ilinde 50 Husi milis öldürüldü, 10 İHA düşürüldü - Son Dakika

Yemen ordusu: Hacce ilinde 50 Husi milis öldürüldü, 10 İHA düşürüldü

17.02.2022 20:24
Yemen ordusu: Hacce ilinde 50 Husi milis öldürüldü, 10 İHA düşürüldü

Yemen ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinde İran destekli Husilerden 50 kişinin öldürüldüğünü ve onlara ait bomba yüklü 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinde İran destekli Husilerden 50 kişinin öldürüldüğünü ve onlara ait bomba yüklü 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Orduya bağlı 5. Askeri Bölge Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hacce iline bağlı Abes ilçesinin Beni Hasan bölgesinde ordu güçleriyle Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığı belirtildi.

Çatışmalarda Husilerden ölen ve yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, savunma sistemlerinin de Husilere ait bomba yüklü 10 İHA'yı düşürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de aynı cephede Yemen ordusuna saldırı hazırlığı yapan Husilere düzenlediği hava saldırısında ise 50 Husi milisin öldürüldüğü aktarıldı.

Basın merkezinin açıklamasında ayrıca Husilerin aynı bölgede sivillerin yaşadığı köyleri 3 balistik füzeyle hedef aldığı aktarıldı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.

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İhlas Haber Ajansı, Yemen, Bomba, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ordusu: Hacce ilinde 50 Husi milis öldürüldü, 10 İHA düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen ordusu: Hacce ilinde 50 Husi milis öldürüldü, 10 İHA düşürüldü - Son Dakika
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