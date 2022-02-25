Yemen ordusu: Hacce ilinde son 24 saatte Husilere ait 5 İHA'yı düşürdük - Son Dakika
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Yemen ordusu: Hacce ilinde son 24 saatte Husilere ait 5 İHA'yı düşürdük

25.02.2022 19:17
Yemen ordusu: Hacce ilinde son 24 saatte Husilere ait 5 İHA'yı düşürdük

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hacce ilinde son 24 saatte İran destekli Husilere ait 5 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hacce ilinde son 24 saatte İran destekli Husilere ait 5 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Ordunun Beşinci Askeri Bölgesi'nin medya merkezinden yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Hacce iline bağlı Abes ilçesinin kuzeyinde Husi milislere ait bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Medya merkezinden yapılan iki ayrı açıklamada da Hacce iline bağlı Harad kentinde Husilere ait 4 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri de bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cevf ve Marib illerinde Amerikan yapımı 2 İHA'yı düşürdüklerini öne sürmüştü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, bir yıldan uzun süredir hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib bölgesine saldırılarını sürdürüyor.

Hükümet güçleri ise birkaç hafta önce Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki Hacce vilayetinde Husilere yönelik saldırılar başlamıştı.

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Yemen'deki İran destekli Husiler: Marib ve Cevf'te ABD yapımı 2 İHA düşürdük Yemen'deki İran destekli Husiler: Marib ve Cevf'te ABD yapımı 2 İHA düşürdük

İhlas Haber Ajansı, Yemen, Medya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ordusu: Hacce ilinde son 24 saatte Husilere ait 5 İHA'yı düşürdük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen ordusu: Hacce ilinde son 24 saatte Husilere ait 5 İHA'yı düşürdük - Son Dakika
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