Yemen ordusu Hudeyde'de 24 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika

Yemen ordusu Hudeyde'de 24 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde son 24 saatte Husiler ile girilen çatışmalarda 24 milisin öldürüldüğünü, onlarca milisin yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde son 24 saatte Husiler ile girilen çatışmalarda 24 milisin öldürüldüğünü, onlarca milisin yaralandığını duyurdu.

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Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri Sözcüsü Memun el-Mehcemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin, Hudeyde'nin doğusundaki Beşinci Cadde, Sana Caddesi ve Kilo-16 bölgesine sızmaya çalıştığını söyledi.

Ordu güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda 24 Husi milisin öldürüldüğünü, onlarca milisin yaralandığını aktaran Mehcemi, ordu güçlerinin kayıp verip vermediğine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

Husilerden ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes

Yemen'deki taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde üzerinde varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.

Yemen hükümeti ve Husiler birbirini Hudeyde'de varılan ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 22:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ordusu Hudeyde'de 24 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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