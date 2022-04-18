Yemen ordusu Husi ateşiyle bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu - Son Dakika

Yemen ordusu, ateşkesin başından bu yana Husilerin açtığı ateş sonucu saflarında ikinci can kaybının yaşandığını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetler İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinde Husi keskin nişancısı ateşiyle bir askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ateşkese rağmen olayın birçok ihlalden biri olduğu vurgulandı.

Daha önce her iki taraftan ateşkesin delindiğine ilişkin çeşitli açıklamalar yapılırken, geçen cumartesi Yemen ordusundan ilk kez Cevf ilinde Husilerin ateşi sonucu bir askerinin hayatını kaybettiği ilan edilmişti.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde Limanı'na girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.