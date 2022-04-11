Yemen ordusu: Husiler, 8'inci gününde ateşkesi 72 kez deldi - Son Dakika
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Yemen ordusu: Husiler, 8'inci gününde ateşkesi 72 kez deldi

11.04.2022 09:12
Yemen ordusu: Husiler, 8'inci gününde ateşkesi 72 kez deldi

Yemen ordusu, İran'ın desteklediği Husileri, ülkedeki 6 ilde 8'inci gününde ateşkesi 72 kez bozmakla suçladı.

Yemen ordusu, İran'ın desteklediği Husileri, ülkedeki 6 ilde 8'inci gününde ateşkesi 72 kez bozmakla suçladı.

Yemen Silahlı Kuvvetler Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen ateşkesi delmeye devam ettikleri belirtildi.

Husilerin, Taiz, Hacce, Hudeyde, Marib, Cevf ve Dali olmak üzere 6 ilde ateşkesi ihlal ettikleri kaydedilen açıklamada, söz konusu ihlallerin topçu atışları, yeni cepheler açmak, insansız keşif uçakları havalandırmak gibi çeşitli şekillerde yapıldığı ifade edildi.

Adı geçen illerde tespit edilen 72 ihlalin bir gün içinde gerçekleştiğinin altı çizildi.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da başlayacağını aktaran Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Birleşmiş Milletler, Marib, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ordusu: Husiler, 8'inci gününde ateşkesi 72 kez deldi - Son Dakika


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