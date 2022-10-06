Yemen ordusu: Husilere ait 2 İHA düşürüldü - Son Dakika
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Yemen ordusu: Husilere ait 2 İHA düşürüldü

06.10.2022 11:52
Yemen ordusu: Husilere ait 2 İHA düşürüldü

Yemen ordusu, İran destekli Husilere ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu, İran destekli Husilere ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Orduya ait enformasyon merkezinden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma güçlerinin, Marib ve Taiz illerinde Husilere ait 2 İHA'yı düşürdüğü ifade edildi.

Husilerden ise konuya dair bir açıklama yapılmadı.

Olayın, Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki ateşkesin sonra ermesinden sadece birkaç gün sonra yaşanması dikkati çekiyor.

Yemen'de ateşkesin bitmesiyle çatışmalar yeniden başlamıştı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Yemen, Marib, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen ordusu: Husilere ait 2 İHA düşürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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