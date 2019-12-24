Yemen ordusu Husilere ait 2 SİHA'yı düşürdü - Son Dakika

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetinde Husilere ait 2 silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Ebyen'in Minyase bölgesindeki askeri bir kamp üzerinde uçan Husilere ait 2 SİHA'nın, hava savunma birlikleri tarafından düşürülerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Husilerden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin yanı sıra Hudeyde kentinin merkezi ve stratejik limanı ellerinde tutmaya devam ediyor. Hükümet güçleri ise Hudeyde'nin güney ve doğusunda, giriş çıkış noktalarını kontrol ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.