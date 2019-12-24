Yemen ordusu Husilere ait 2 SİHA'yı düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen ordusu Husilere ait 2 SİHA'yı düşürdü - Son Dakika

Yemen ordusu Husilere ait 2 SİHA'yı düşürdü

7 saat önce

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetinde Husilere ait 2 silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu.

Yemen ordusu Husilere ait 2 SİHA'yı düşürdü, System.String[]

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetinde Husilere ait 2 silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Ebyen'in Minyase bölgesindeki askeri bir kamp üzerinde uçan Husilere ait 2 SİHA'nın, hava savunma birlikleri tarafından düşürülerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Husilerden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin yanı sıra Hudeyde kentinin merkezi ve stratejik limanı ellerinde tutmaya devam ediyor. Hükümet güçleri ise Hudeyde'nin güney ve doğusunda, giriş çıkış noktalarını kontrol ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı
Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu Ameliyatlarının iptal nedenini poliklinik kapısına astığı kağıda yazan doktora soruşturma Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:36 Rize ve trabzon'da yeni orman yangınları -2 - Son Dakika
21:36 Muhafız Alayı darbe girişimi davası - Son Dakika
21:36 Kars'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
21:32 Elazığ domuzlar tarafından öldürülen dişisinin başında 4 gün bekledi - Son Dakika
21:28 İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:38:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen ordusu Husilere ait 2 SİHA'yı düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]