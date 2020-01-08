Yemen ordusu Husilere ait bir İHA düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen ordusu Husilere ait bir İHA düşürdü - Son Dakika

Yemen ordusu Husilere ait bir İHA düşürdü

6 saat önce

Yemen ordusu Taiz kentinde Husilere ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu Husilere ait bir İHA düşürdü, System.String[]

Yemen ordusu Taiz kentinde Husilere ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Taiz cephesi basın merkezinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, 17. Piyade Tugayına bağlı birliklerin Taiz'in ed-Dabab bölgesinde Husilere ait bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Basın merkezi konuyla ilgili detaylı bilgi vermezken, Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 7 Ocak Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Cevf kenti yakınlarında Suudi Arabistan sınırında tespit edilen CH-4 tipi bir İHA'nın yerden fırlatılan bir füzeyle düşürüldüğünü ifade etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Facebook, Yemen, Taiz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD üslerinin vurulması sonrası İran'dan ilk açıklama: ABD'ye orantılı şekilde cevap verildi
Son dakika: İran'ın ABD üssünü vurmasının ardından Dini Lider Hamaney'den ilk açıklama Japonya'dan ABD-İran gerilimi hakkında ilk kez açıklama yapıldı: Son derece endişeliyiz Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak

Son Dakika Haberleri
17:53 Kartepe'de kar kalınlığı 140 santimetreye ulaştı - Son Dakika
17:52 ERDOĞAN VE PUTİN'DEN ORTAK YAZILI AÇIKLAMA - Son Dakika
17:51 Ek fotoğraf/AVM'de asma tavan çöktü: 6 yaralı - Son Dakika
17:51 Avm'de kafenin çatısı çöktü - Son Dakika
17:51 İstanbul müftülüğü, minaresiz kalan, kubbesi de fırtınadan etkilenen cami için devrede - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:53:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen ordusu Husilere ait bir İHA düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]