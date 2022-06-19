Yemen ordusu: Husilerin askeri noktalara saldırısında 4 asker öldü, 5'i yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen ordusu: Husilerin askeri noktalara saldırısında 4 asker öldü, 5'i yaralandı

19.06.2022 14:47
Yemen ordusu: Husilerin askeri noktalara saldırısında 4 asker öldü, 5'i yaralandı

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal etmesi sonucu 4 askerin öldüğünü, 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal etmesi sonucu 4 askerin öldüğünü, 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde nisan ayında varılan ateşkesi 17 Haziran'da ülkenin çeşitli cephelerinde 117 kez ihlal ettiği belirtildi.

Husilerin Taiz ekseni cephelerinde 34, Hudeyde güneyindeki Hays ekseninde 31, Taiz batısında Al-Barah ekseninde 21, Hacca Valiliği cephelerinde 19, Marib'in güney, batı ve kuzeybatı cephelerinde 10 ve Al-Dhalea ekseninde 2 ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.

İhlallerin, orduya ait mevzilere orta, ağır silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, bu ihlallerde Yemen ordusundan 4 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin yaralandığı belirtildi.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

YORUMLAR
500
Yemen ordusu: Husilerin ateşkes ihlalleri sonucu 4 asker hayatını kaybetti Yemen ordusu: Husilerin ateşkes ihlalleri sonucu 4 asker hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen ordusu: Husilerin askeri noktalara saldırısında 4 asker öldü, 5'i yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:35 29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 14:54:45. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen ordusu: Husilerin askeri noktalara saldırısında 4 asker öldü, 5'i yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement