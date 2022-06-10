Yemen ordusu: Husilerin ateşkes ihlalleri sonucu 3 asker öldü - Son Dakika
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Yemen ordusu: Husilerin ateşkes ihlalleri sonucu 3 asker öldü

10.06.2022 21:03
Yemen ordusu: Husilerin ateşkes ihlalleri sonucu 3 asker öldü

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ülkede yürürlükte olan ateşkesi ihlal etmesi sonucu 3 askerinin öldüğünü, 21 askerin yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ülkede yürürlükte olan ateşkesi ihlal etmesi sonucu 3 askerinin öldüğünü, 21 askerin yaralandığını duyurdu.

Orduya ait medya merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde varılan ateşkesin Husiler tarafından Hudeyde, Hacce, Taiz, Ed-Dali ve Marib illerinde 96 kez ihlal edildiği belirtildi.

Açıklamada, Husilerin çeşitli cephelerde gerçekleştirdiği bu ihlaller sonucu 3 askerin öldüğü, 21 askerin yaralandığı aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da ateşkesin sona ermesine saatler kala Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

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BM Yemen Temsilcisi, Sana'da Husilerle Taiz'deki yolların yeniden açılması konusunu görüşecek BM Yemen Temsilcisi, Sana'da Husilerle Taiz'deki yolların yeniden açılması konusunu görüşecek
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen ordusu: Husilerin ateşkes ihlalleri sonucu 3 asker öldü - Son Dakika

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