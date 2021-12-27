Üye Girişi
Yemen ordusu Husilerin bazı ilçeleri ele geçirdiği Şebve'ye takviye birlik gönderiyor - Son Dakika

Yemen ordusu Husilerin bazı ilçeleri ele geçirdiği Şebve'ye takviye birlik gönderiyor

27.12.2021 18:46
Yemen ordusu Husilerin bazı ilçeleri ele geçirdiği Şebve'ye takviye birlik gönderiyor

Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Şebve ilinde Husilerin ele geçirdiği ilçeleri yeniden kontrol altına almak için takviye birlik gönderildiğini duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Şebve ilinde Husilerin ele geçirdiği ilçeleri yeniden kontrol altına almak için takviye birlik gönderildiğini duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarına ait siteden yapılan yazılı açıklamada, gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Amalika Tugayı'ndan bir grup Hudeyde ilinin batı kıyısından Şebve'ye, özellikle de güney kesiminde bulunan ilçelere hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Bu hamlenin, eylül ayında Şebve'de Husi milislerin eline geçen ilçelerin (Beyhan, Asilan ve Ayn) kurtarılmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da ülkenin güneyindeki Aden ile Ebyen arasındaki yolun Amalika birliklerinin geçişi için yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldığını aktardı.

Yoldan onlarca zırhlı, askeri ve personel taşıyan aracın geçtiği, askeri güçlerin Ebyen'e geçişine kadar trafiğin akışına izin verilmediği bilgisi paylaşıldı.

İran destekli Husiler, 17 Ekim'de Şebve ilinde Asilan, Beyhan ve Ayn ile Marib ilinde Harib ve Abdiyye olmak üzere 5 ilçenin tamamının kontrolünü ele geçirmişti.

Şebve Valisi, Cumhurbaşkanı önünde yemin etti

Öte yandan göreve dün atanan Muhammed Abdullah el-Avlaki, yeni Şebve Valisi olarak Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi önünde yemin etti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Avlaki, yemin merasiminin ardından yaptığı açıklamada, "Şebve ilinin ve halkının yararına elinden gelen en iyi şekilde çalışacağı" taahhüdünde bulundu.

Avlaki, Cumhurbaşkanı Hadi'nin talimatlarının, Şebve'nin arzu edilen tek bir Yemen çerçevesinde konumunu yeniden kazanması ve umutların gerçekleştirilmesi adına engellerin üstesinden gelmek için öncelikli olduğunu vurguladı.

Avlaki'nin vali olarak atanması

Cumhurbaşkanı Hadi, dün yayımladığı kararnameyle Şebve Valisi Muhammed Salih bin Adyu'yu görevden alarak yerine Avlaki'yi atamıştı.

Eski milletvekili olan Avlaki'nin babası Güney Arap Emirlikleri Federasyonu'nda (1959-1962'de güney vilayetlerini kapsayan bir İngiliz projesi) bakanlık yapmıştı. Avlaki, kasım ayının başlarında Şebve'ye gelmeden önce Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunuyordu.

Yeni tayinin ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanan Bin Adyu ise Cumhurbaşkanı Hadi'nin kararını kıymetli bulduğunu ancak halkının çektiği sıkıntılardan uzak kalmak istemediğini ve danışmanlık görevinden affını istediğini belirtmişti.

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) Sözcüsü Ali el-Kesiri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avlaki'nin Şebve Valisi olarak atanmasını içeren mutabakata dayalı kararı" memnuniyetle karşıladığını kaydetmişti.

Şebve'de çok sayıda Yemenli, görevden alınacağı haberinin yayılmasının ardından Bin Adyu'ya destek amaçlı gösteri düzenlemişti.

Yemen Enformasyon Bakanı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Cumhurbaşkanı Hadi'ye Bin Adyu'nun görevden alınması için baskı kurmaya çalıştığı suçlamasında bulunmuştu.

GGK karşıtı görüşleri ile tanınan Bin Adyu, Şebve Valiliğine 2018'de atanmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Yemen, Eylül, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ordusu Husilerin bazı ilçeleri ele geçirdiği Şebve'ye takviye birlik gönderiyor - Son Dakika


Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı         
18:52
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Pitbull saldırısında yaralanan genç, korku dolu anları anlattı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı Pitbull saldırısında yaralanan genç, korku dolu anları anlattı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı         
17:06
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
18:02 13 yaşındaki çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibine 12 bin lira ceza
17:41 Son Dakika: Çevre Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine sahipsiz hayvanlarla ilgili genelge gönderdi
17:28 Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı
17:24 Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı
17:22 Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz
17:07 Çorum'da sahte içki sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi
17:07 Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur?
17:07 Mansur Yavaş, İBB'ye başlatılan terör teftişine bir tepki gösterdi: Tek vücut olacağız
16:58 Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır
16:33 Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 18:56:18. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen ordusu Husilerin bazı ilçeleri ele geçirdiği Şebve'ye takviye birlik gönderiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement