Yemen ordusu Husilerin bazı ilçeleri ele geçirdiği Şebve'ye takviye birlik gönderiyor - Son Dakika

Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Şebve ilinde Husilerin ele geçirdiği ilçeleri yeniden kontrol altına almak için takviye birlik gönderildiğini duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarına ait siteden yapılan yazılı açıklamada, gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Amalika Tugayı'ndan bir grup Hudeyde ilinin batı kıyısından Şebve'ye, özellikle de güney kesiminde bulunan ilçelere hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Bu hamlenin, eylül ayında Şebve'de Husi milislerin eline geçen ilçelerin (Beyhan, Asilan ve Ayn) kurtarılmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da ülkenin güneyindeki Aden ile Ebyen arasındaki yolun Amalika birliklerinin geçişi için yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldığını aktardı.

Yoldan onlarca zırhlı, askeri ve personel taşıyan aracın geçtiği, askeri güçlerin Ebyen'e geçişine kadar trafiğin akışına izin verilmediği bilgisi paylaşıldı.

İran destekli Husiler, 17 Ekim'de Şebve ilinde Asilan, Beyhan ve Ayn ile Marib ilinde Harib ve Abdiyye olmak üzere 5 ilçenin tamamının kontrolünü ele geçirmişti.

Şebve Valisi, Cumhurbaşkanı önünde yemin etti

Öte yandan göreve dün atanan Muhammed Abdullah el-Avlaki, yeni Şebve Valisi olarak Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi önünde yemin etti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Avlaki, yemin merasiminin ardından yaptığı açıklamada, "Şebve ilinin ve halkının yararına elinden gelen en iyi şekilde çalışacağı" taahhüdünde bulundu.

Avlaki, Cumhurbaşkanı Hadi'nin talimatlarının, Şebve'nin arzu edilen tek bir Yemen çerçevesinde konumunu yeniden kazanması ve umutların gerçekleştirilmesi adına engellerin üstesinden gelmek için öncelikli olduğunu vurguladı.

Avlaki'nin vali olarak atanması

Cumhurbaşkanı Hadi, dün yayımladığı kararnameyle Şebve Valisi Muhammed Salih bin Adyu'yu görevden alarak yerine Avlaki'yi atamıştı.

Eski milletvekili olan Avlaki'nin babası Güney Arap Emirlikleri Federasyonu'nda (1959-1962'de güney vilayetlerini kapsayan bir İngiliz projesi) bakanlık yapmıştı. Avlaki, kasım ayının başlarında Şebve'ye gelmeden önce Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunuyordu.

Yeni tayinin ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanan Bin Adyu ise Cumhurbaşkanı Hadi'nin kararını kıymetli bulduğunu ancak halkının çektiği sıkıntılardan uzak kalmak istemediğini ve danışmanlık görevinden affını istediğini belirtmişti.

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) Sözcüsü Ali el-Kesiri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avlaki'nin Şebve Valisi olarak atanmasını içeren mutabakata dayalı kararı" memnuniyetle karşıladığını kaydetmişti.

Şebve'de çok sayıda Yemenli, görevden alınacağı haberinin yayılmasının ardından Bin Adyu'ya destek amaçlı gösteri düzenlemişti.

Yemen Enformasyon Bakanı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Cumhurbaşkanı Hadi'ye Bin Adyu'nun görevden alınması için baskı kurmaya çalıştığı suçlamasında bulunmuştu.

GGK karşıtı görüşleri ile tanınan Bin Adyu, Şebve Valiliğine 2018'de atanmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.