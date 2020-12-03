Yemen ordusu: Husilerin Hudeyde'de düzenlediği saldırıda 9 sivil öldü - Son Dakika

Yemen ordusu, İran destekli Husi milislerin ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde düzenlediği saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin yaralandığını duyurdu.

Orduya bağlı Amalika Tugayından yapılan açıklamada, Husi milislerin, Hudeyde'de İhvan Sabit Sanayi ve Ticaret Kompleksi'ne top atışlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivilin yaşamını yitirdiği, 7 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.