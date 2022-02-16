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Yemen ordusu Husilerin kalesi Sada'da bazı noktaları ele geçirdi - Son Dakika

Yemen ordusu Husilerin kalesi Sada'da bazı noktaları ele geçirdi

16.02.2022 19:30
Yemen ordusu Husilerin kalesi Sada'da bazı noktaları ele geçirdi

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada ilindeki bazı stratejik bölgelerin geri alındığını duyurdu.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada ilindeki bazı stratejik bölgelerin geri alındığını duyurdu.

Yemen ordusunun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin ülkenin kuzeybatısındaki Sada ilinde Husi milislere yönelik operasyon başlattığı belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun savaş uçaklarıyla hava desteği sağladığı operasyonla, Sada iline bağlı Es-Safra ilçesindeki bazı stratejik mevkilerin Husilerden alındığı aktarıldı.

Öte yandan Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan haberde de Es-Safra ilçesindeki bazı bölgelerin geri alındığı operasyonda çok sayıda Husi milisin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.

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Suudi Arabistan, Savaş, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ordusu Husilerin kalesi Sada'da bazı noktaları ele geçirdi - Son Dakika


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