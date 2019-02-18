Yemen Ordusu Husilerin Kalesi Sada'da Bazı Köyleri Ele Geçirdi
22 dakika önce
Yemen ordusu, "Husilerin kalesi" olarak bilinen Sada ilinde bazı köylerde kontrolü sağladı.
Yemen
ordusu, "Husilerin kalesi" olarak bilinen Sada ilinde bazı köylerde kontrolü sağladı.
Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" internet sitesinin haberine göre, ordu güçleri Sada ilinin Meran cephesinde Husilerle çıkan çatışmaların ardından bölgedeki bazı köyleri ele geçirdi.
Çatışmalarda Husilerden ölenler olduğu ve militanlara ait bazı ekipmanların imha edildiği kaydedildi.
Haberde ayrıca Husilerin Sada ilindeki Meşayih Vadisi'nden ayrılmadan önce bölgeye yerleştirdikleri mayın ve patlayıcıların orduya bağlı teknik ekip tarafından temizlendiği bilgisi verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:51 Kaynak: AA
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