Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında iki günde 12 asker öldü - Son Dakika
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Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında iki günde 12 asker öldü

22.07.2022 21:44
Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında iki günde 12 asker öldü

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal ederek son iki günde düzenlediği saldırılarda 12 askerin öldüğünü, 19 askerin yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal ederek son iki günde düzenlediği saldırılarda 12 askerin öldüğünü, 19 askerin yaralandığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin son 2 günde, Hudeyde, Taiz, Dali, Sada, Hacce, Cevf ve Marib kentlerinde ateşkesi 277 kez ihlal ettiği belirtildi.

Husi milislerin söz konusu saldırılarında 12 Yemen askerinin öldüğü, 19'unun yaralandığı kaydedildi.

İran destekli Husilerin, Dali kentinde Yemen ordusuna ait bir merkeze sızma girişimi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde orduya ait mevzilere orta, ağır silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemek suretiyle ateşkesi ihlal ettiği aktarıldı.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Yemen, Marib, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında iki günde 12 asker öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında iki günde 12 asker öldü - Son Dakika
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