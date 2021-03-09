Yemen ordusu, Husilerle şiddetli çatışmaların yaşandığı Taiz'de 10 kilometre ilerleme kaydettiğini açıkladı - Son Dakika

Yemen ordusu, ülkenin güneyinde yer alan Taiz'de Husilere karşı şiddetli çatışmaların ardından kuvvetlerinin son 24 saat içerisinde 10 kilometre ilerlediğini duyurdu.

Taiz'deki Ordu Komutanlığı Sözcü Yardımcısı Albay Abdulbasit el-Bahr, yaptığı yazılı açıklamada, on günden bu yana şiddetli çatışmalara sahne olan kentteki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Husi milislerin kaçtığını kaydeden Bahr, ordu güçlerinin son 24 saat içinde Taiz kentinin batısındaki El-Kadha ve Makbana cephelerinden 10 kilometre derinlikteki birçok önemli köy ve mevzilerin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.

Ordu güçlerinin çatışmalar sırasında çeşitli ağır mühimmatlar ele geçirdiğini bildiren Bahr, çatışmalarda çok sayıda Husi milisin hayatını kaybettiğini, bazılarının da canlı yakalandığını aktardı.

Açıklamada Yemen ordusu tarafından verilen kayıplardan bahsedilmezken, Husiler henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan Bahr dün yaptığı açıklamada ise Taiz'de pazar günü "Ebu Esad" olarak adlandırılan tehlikeli ve üst düzey bir Husi lideri ile beraberindeki milislerin öldürüldüğünü açıklamıştı. Bahr, Ebu Esad'ın ordu güçleri tarafından öldürülmesinin Husiler nezdinde büyük bir şoka yol açtığını kaydetmişti.

Taiz kenti, yaklaşık 7 yıldır kenti kuşatan Husiler ile ordu güçleri arasında on gündür şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Gözlemciler, Yemen ordusunun Taiz'de verdiği bu mücadeleyle, Husilerin 7 Şubat'tan bu yana ele geçirmeye çalıştığı Marib kenti üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçladığını belirtiyor.

Yemen'in en büyük kenti olan Taiz'de, hem Husilerin hem de hükümet güçlerinin kontrol alanları bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.