Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 3 asker öldü, 9'u yaralandı - Son Dakika
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Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 3 asker öldü, 9'u yaralandı

29.07.2022 23:24
Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 3 asker öldü, 9'u yaralandı

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal ederek düzenledikleri saldırılar sonucu 3 askerin öldüğünü, 9 askerin yaralandığını açıkladı.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal ederek düzenledikleri saldırılar sonucu 3 askerin öldüğünü, 9 askerin yaralandığını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetler Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Husilerin, Hudeyde, Hacce, Taiz, Marib, Dali ve El-Cevf kentlerinde son iki günde 184 ateşkes ihlali kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, ihlaller sonucu Yemen ordusundan 3 askerin öldüğü, 9 askerin yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, Husilerin saldırılarının yanı sıra Hudeyde Limanı konusunda da ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

İryani, ateşkesin başlamasından bu yana (Husilerin kontrolü altındaki) Hudeyde Limanı'na giren akaryakıt yüklü gemilerden alınan vergilerin 187 milyon dolara ulaştığını, Husilerin, vatandaşların maaşlarının ödenmesi için tahsis edilmesi gereken bu gelire el koyduklarını belirtti.

Konuyla ilgili Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Yemen, Marib, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 3 asker öldü, 9'u yaralandı - Son Dakika

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