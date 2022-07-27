Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında iki günde 5 asker öldü - Son Dakika
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Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında iki günde 5 asker öldü

27.07.2022 22:30
Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında iki günde 5 asker öldü

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal ederek son iki günde düzenlediği saldırılarda 5 askerin öldüğünü, 22 askerin yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal ederek son iki günde düzenlediği saldırılarda 5 askerin öldüğünü, 22 askerin yaralandığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin son 2 günde Hudeyde, Taiz, Dali, Ebyen, Sada, Hacce, Cevf ve Marib kentlerinde ateşkesi 212 kez ihlal ettiği belirtildi.

Husi milislerin söz konusu saldırılarında 5 Yemen askerinin öldüğü, 22'sinin yaralandığı kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında iki günde 5 asker öldü - Son Dakika

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