Yemen ordusu: Koalisyon güçlerinin Hacce'deki operasyonlarında 20 Husi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Yemen ordusu: Koalisyon güçlerinin Hacce'deki operasyonlarında 20 Husi etkisiz hale getirildi

04.03.2022 20:40
Yemen ordusu: Koalisyon güçlerinin Hacce'deki operasyonlarında 20 Husi etkisiz hale getirildi

Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçlerinin ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinde Husilere yönelik düzenlediği hava saldırılarında 20 Husi milisin öldüğünü açıkladı.

Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçlerinin ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinde Husilere yönelik düzenlediği hava saldırılarında 20 Husi milisin öldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Hacce ilindeki Harad ilçesinde 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği ve Husilerin toplandıkları alanların hedef alındığı aktarıldı.

Hava saldırılarında 20 Husi milisin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri, Hacce ilinde 24 saat içerisinde Husi milislerine yönelik operasyonlarda 15 yeri hedef aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında 9 askeri aracın imha edildiği ve Husi saflarında kayıplara yol açtığı ifade edildi.

Husiler olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.

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Suudi Arabistan, Koalisyon, Savaş, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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