Yemen ordusu: Koalisyon uçakları Hacce'de Husilere 5 hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının ülkenin batısındaki Hacce ilinde Husilere yönelik 5 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı 5. Askeri Bölge Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin Hacce'deki mevzilerine düzenlenen hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının 5 saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırılarda çok sayıda Husi milisin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırılarında Husilere ait ikmal merkezi, askeri devriye ve mühimmat taşıyan bir aracın hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, koalisyon güçlerinin dünden beri Husilere yönelik düzenlediği hava saldırısı sayısının 17'ye ulaştığı ifade edildi.

Yemen'in Hacce vilayetinde son haftalarda şiddetlenen çatışmalar nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, büyük maddi kayıplar oluştuğu ifade ediliyor.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.