Yemen ordusu: Marib'de Husilere ait bir İHA düşürdük - Son Dakika

Yemen ordusu, Marib kentinde İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezinin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Marib kentindeki kuzeybatı cephesinde Husilere ait bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.