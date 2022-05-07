Yemen ordusu, Sada'da Husilere ait İHA'ları düşürdüğünü açıkladı - Son Dakika

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde İran destekli Husilere ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Orduya bağlı Asife 3. Tugay Komutanı Tümgeneral Muhammed el-Icabi'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama, Yemen haber ajansı SABA'da yer aldı.

Icabi, tugaya bağlı keşif ve gözetleme birimlerinin, Husilere ait İHA'ların, ülkenin kuzeyindeki Sada ilinin Ez-Zahir ilçesinde orduya ait mevzilerin üstünde uçtuğunu tespit ettiğini belirtti.

Icabi, hava savunma sistemlerinin, İHA'ları düşürdüğünü kaydetti ancak sayılarına ilişkin bilgi vermedi.

Tümgeneral, Husilerin bu tür eylemlerinin ateşkesin açık ihlali olduğunu vurgularken, bu olayla birlikte Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle Yemen'de ilan edilen 2 aylık ateşkes Husiler tarafından ikinci kez ihlal edilmiş oldu.

Husiler, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen ordusu 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "İran destekli Husilerin BM gözetiminde varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesine rağmen kendilerinin ateşkese tam olarak bağlı kalmaya devam edeceklerini" bildirmişti.