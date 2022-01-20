Yemen ordusu Sade'deki bazı stratejik bölgeleri Husilerden geri aldı - Son Dakika

Yemen ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Sade ilinde bazı stratejik bölgeleri İran'ın desteklediği Husilerden geri aldığını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin enformasyon merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Sade iline bağlı Es-Safra ilçesindeki birçok cepheden saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıdan sonra ilçedeki bazı stratejik bölgelerin kurtarıldığı, Husilerin saflarında ölenlerin ve maddi kayıpların olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ülkenin orta kesimindeki Marib ilinde son 24 saatte Husilerden 60'tan fazla kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Marib'de Husilere ait noktalara 12 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda 4 askeri aracın imha edildiği ve 60'tan fazla Husinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Koalisyondan dün yapılan açıklamada da, Marib çevresinde düzenlenen hava operasyonlarında 90 Husi milisin öldürüldüğü, 11 askeri aracın kullanılmaz hale getirildiği kaydedilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.