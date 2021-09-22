Yemen ordusu Şebve'de Husilerin ele geçirdiği bölgelerde yeniden kontrolü sağladı - Son Dakika

Yemen ordusunun, ülkenin güneyindeki Şebve ilinde İran destekli Husilerin ele geçirdiği önemli stratejik bölgelerde kısa süre içinde yeniden kontrolü sağladığı bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan haberde, Şebve ilinin Asilan ilçesinde önemli stratejik bölgeleri ele geçiren Husiler ile Yemen ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ordu güçlerine hava desteği verdiği ve Husilerin bulunduğu hedeflerin vurulduğu aktarılan haberde, Yemen ordusunun Husilerin ele geçirdiği bölgeleri saatler içinde yeniden kontrol altına aldığı kaydedildi.

Haberde, tarafların kayıplarına ilişkin bilgi verilmezken, Yemen ordusunun En-Nukup ilçesi yönünde ilerlemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.