Yemen ordusu: Şebve'de stratejik bir kent daha Husilerden kurtarıldı - Son Dakika

Yemen ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde İran destekli Husilerle girilen şiddetli çatışmaların ardından aralarında stratejik konumdaki En-Nukub kentinin de bulunduğu bazı noktalarda kontrolün sağlandığını duyurdu.

Orduya ait basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şebve'nin stratejik öneme sahip Nukub kenti çevresinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteği sağladığı hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalar sonucu ordu güçleri, Nukub kentinin yanı sıra En-Nuveydiriyye bölgesi, El-Humma kavşağı ve Harib ile Bihan ilçelerini birbirine bağlayan Es-Sadi kavşağında kontrolü sağladı.

Koalisyon güçlerinin hava saldırıları ve çatışmalar sırasında Husilerden onlarca kişinin öldüğü kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu, 1 Ocak'ta da Şebve'ye bağlı Useylan ilçesinde yeniden kontrolün sağlandığını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.