Yemen ordusu, Şebve ve Marib'teki operasyonlarını tamamladığını duyurdu - Son Dakika

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları, Şebve ve Marib illerinde Husilere karşı yürüttükleri askeri operasyonları tamamladıklarını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) destek verdiği güçler tarafından yayınlanan bir açıklamada, Amalika Tugayları'nın Güney Kasırgası operasyonunda büyük bir başarı elde etmesinin ardından birliklerini sığınaklarına naklettiği belirtildi.

"Amalika Tugayları güney birlikleri, Şebve'ye bağlı Beyhan, Ayn ve Useylan ilçeleri ile Marib'e bağlı Harib ilçesini Husilerden geri almasıyla sonuçlanan Güney Kasırgası isimli operasyonu tamamladı." denilen açıklamada, Amalika Tugayları'nın Beyhan ve Harib ilçelerini geri aldıktan sonra güçlerini Şebve'de yeniden konuşlandırdığını ve Şebve'yi Husilerden tamamen geri aldığı aktarıldı.

Amalika Tugayları bu ayın başında Güney Kasırgası operasyonu başlatmış, operasyon kapsamında Şebve'ye bağlı Beyhan, Ayn ve Useylan ilçelerini ve Marib'e bağlı Harib ilçesini Husilerden geri almıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.