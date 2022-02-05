Üye Girişi
Yemen ordusu stratejik Harad kentinde ilerleme kaydettiğini duyurdu - Son Dakika

Yemen ordusu stratejik Harad kentinde ilerleme kaydettiğini duyurdu

05.02.2022 23:57
Yemen ordusu stratejik Harad kentinde ilerleme kaydettiğini duyurdu

Yemen ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce iline bağlı stratejik Harad'a doğru ilerleme kaydettiğini duyururken, Arap koalisyonu sivillere kente giden yolları kullanmama çağrısında bulundu.

Yemen ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce iline bağlı stratejik Harad'a doğru ilerleme kaydettiğini duyururken, Arap koalisyonu sivillere kente giden yolları kullanmama çağrısında bulundu.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hacce iline bağlı Harad kentinde İran destekli Husilere karşı ilerleme kaydedildiği, güney ve batı ekseninden kente doğru harekatın devam ettiği belirtildi.

Beşinci Askeri Bölge Komutanı Tümgeneral Yahya Salah da yaptığı yazılı açıklamada, Harad'ın ordu güçleri tarafından kuşatma altına alındığını ifade ederek, kentte bulunan Husi milislere teslim olmaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, halka bir sonraki duyuruya kadar Harad'a giden yolları kullanmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu yolların operasyon alanı içerisinde olup, günün her saatinde izlendiği ve bu yollardaki herhangi bir hareketli unsurun hedef alınacağı kaydedildi.

Yemen ordusu dün Husilerle yaşanan çatışmalar kapsamında Harad kentinin ordu güçleri tarafından kuşatıldığını duyurmuştu.

Husilerin kontrolündeki Harad, konum olarak Yemen'in en önemli kentlerinden biri ve Suudi Arabistan'a bağlı hayati öneme sahip kara limanını içeriyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgesinde çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar 377 bin kişinin hayatına mal olmasının yanı sıra 126 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtığı ifade ediliyor.

YORUMLAR
500

Suudi Arabistan, Tümgeneral, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ordusu stratejik Harad kentinde ilerleme kaydettiğini duyurdu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:45 HDP'li milletvekilleri arasında "gericilik" atışması! Oya Ersoy'a, Hüda Kaya yanıt verdi!
23:36 Galatasaray erkek basketbol takımının sadece 6 futbolcusu Covid'li değil! Ama federasyon maç erteleme talebini reddetti
23:32 DEVA Lideri'nden cemevine gelen elektrik faturasına tepki: Bu ayrımcılıktır!
21:35 Samsun'da Onur Anıtı'nda dev Atatürk posteri ile yürüyüş: Çevre illerden de katılım oldu!
23:07 Tekel bayilerinden elektrik zammı isyanı: Her gün bir saat karartma!
21:51 Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın'dan Derya Büyükuncu'ya sert tepki: Şiddetle kınıyoruz!
22:35 Derya Büyükuncu'nun skandal Erdoğan paylaşımına en sert tepki Melih Gökçek'ten geldi: Milli sporcu unvanı geri alınsın!
22:34 Ne olduysa 4 dakikada oldu! Hakan Çalhanoğlu oyundan çıktı, Milano derbisi karıştı!
22:32 Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı
22:21 Söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 00:04:47. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen ordusu stratejik Harad kentinde ilerleme kaydettiğini duyurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement