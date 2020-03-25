Yemen ordusu Suudi Arabistan sınırındaki bazı stratejik noktalarda kontrolü sağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen ordusu Suudi Arabistan sınırındaki bazı stratejik noktalarda kontrolü sağladı - Son Dakika

Yemen ordusu Suudi Arabistan sınırındaki bazı stratejik noktalarda kontrolü sağladı

7 saat önce

Yemen ordusu ülkenin kuzeydoğusunda Suudi Arabistan sınırında yer alan Hacce ilinde Husilerin elindeki bazı stratejik noktalarda kontrolü sağladığını duyurdu.

Yemen ordusu Suudi Arabistan sınırındaki bazı stratejik noktalarda kontrolü sağladı, System.String[]

Yemen ordusu ülkenin kuzeydoğusunda Suudi Arabistan sınırında yer alan Hacce ilinde Husilerin elindeki bazı stratejik noktalarda kontrolü sağladığını duyurdu.

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan haberde, ordu birliklerinin Hacce iline bağlı Harad sınır bölgesindeki İran destekli Husilere operasyon düzenlediği belirtildi.

Husi milislerin can ve ekipman kaybıyla sonuçlanan operasyonda, Harad'daki bazı stratejik noktalarda kontrolün sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde ayrıca ordu birliklerinin Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü ifade edildi.

Suudi Arabistan sınırında yer alan Hacce ili 2014'ün sonlarından bu yana büyük ölçüde Husilerin denetiminde bulunuyor. Yemen ordusu ise ildeki bazı bölgeleri kontrolü altında tutuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:14 Kaynak: AA

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