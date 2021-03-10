Yemen ordusu,Taiz'in batısındaki El-Kedha cephesinde kontrolü sağladı - Son Dakika

Yemen ordusu,Taiz'in batısındaki El-Kedha cephesinde kontrolü sağladı

10.03.2021 20:27
Yemen ordusu,Taiz'in batısındaki El-Kedha cephesinde kontrolü sağladı, System.String[]

Yemen ordusunun, İran'ın desteklediği Husilerin geri çekilmesi üzerine Taiz'in batısındaki El-Kedha cephesinde kontrolü sağladığı bildirildi.

Yemen ordusunun, İran'ın desteklediği Husilerin geri çekilmesi üzerine Taiz'in batısındaki El-Kedha cephesinde kontrolü sağladığı bildirildi.

Taiz iline bağlı El-Meafir İlçe Kaymakamı Hamid el-Halidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 ilçeyi birbirine bağlaması ve hükümet güçlerinin kaynaşmasına katkı sağlaması dolayısıyla El-Kedha cephesinin kontrol altına alınmasının önemli olduğunu kaydetti.

Bu arada Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, ordunun Taiz Ekseni Sözcüsü Abdulbasıt el-Bahr da orduya bağlı güçlerin, Taiz ile El-Muha ilçesini birbirine bağlayan yollardan birini açmayı başardığını belirtti.

Bu yolun ordu ile ülkenin batısındaki ortak güçler ile yeni bir bağlantı kurma noktası sayıldığını aktaran Bahr, orduya bağlı mayın temizleme ekiplerinin yoldaki çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Yemen ordusu, dün ülkenin güneyinde yer alan Taiz'de Husilere karşı şiddetli çatışmaların ardından kuvvetlerinin son 24 saat içerisinde 10 kilometre ilerlediğini duyurmuştu.

Taiz kenti, yaklaşık 7 yıldır kenti kuşatan Husiler ile ordu güçleri arasında on gündür şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Gözlemciler, Yemen ordusunun Taiz'de verdiği bu mücadeleyle, Husilerin 7 Şubat'tan bu yana ele geçirmeye çalıştığı Marib kenti üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçladığını belirtiyor.

Yemen'in en büyük kenti olan Taiz'de, hem Husilerin hem de hükümet güçlerinin kontrol alanları bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Hisarcık, Hükümet, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ordusu,Taiz'in batısındaki El-Kedha cephesinde kontrolü sağladı - Son Dakika


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