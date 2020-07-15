Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Dali'de bazı stratejik noktaları geri aldı - Son Dakika

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Dali'de bazı stratejik noktaları geri aldı

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Dali ilinde stratejik bazı noktaları Husilerden geri aldığını duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Dali ilinde stratejik bazı noktaları Husilerden geri aldığını duyurdu.

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Orduya bağlı Dali Bölgesi Sözcüsü Fuad Cebari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güney direniş güçleri tarafından destekelen ordu birliklerinin, Dali'nin kuzeyinde İran destekli Husi milislerinin konuşlandığı bölgelere operasyon düzenlediğini ifade etti.

Cebari, birkaç saat süren operasyonun ardından ordu birliklerinin Kataba ilçesinin kuzeybatısında kalan Tibbe el-Heva ve Karn el-Leys gibi önemli bölgelerde kontrolü sağladığını kaydetti.

Çatışmalarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Dali'de haziran ayında 298 Husi milis etkisiz hale getirildi

Öte yandan Dali Bölgesi Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında bölgede yaşanan çatışmalarda 298 Husi milisin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ordu birliklerinin birkaç gün önce aralarında üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu onlarca Husi milisi esir aldığı aktarıldı.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dali ilinin büyük çoğunluğu hükümet güçlerinin denetimi altında bulunuyor. Husiler ise ildeki bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Dali'de bazı stratejik noktaları geri aldı - Son Dakika
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