Yemen ordusu ve Husi milisler Hudeyde'de çatıştı - Son Dakika

Yemen ordusu, Hudeyde kentinde çıkan çatışmada 5 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Orduya bağlı Amalika Tugayının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Tuheyta ilçesinde hükümet güçlerine ait mevzilere sızma girişiminde bulunan Husiler ile askerler arasında çatışma çıktığı ve 5 milisin öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmada, hükümet güçlerinden can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.