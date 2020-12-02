Yemen ordusundan, BM'ye, sivillere dönük saldırıların durdurulması çağrısı - Son Dakika

Yemen ordusu, ülkede sivillerin hedef alındığı saldırıların durması için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçme çağrısı yaptı.

Yemen Ordu Sözcüsü Abduh Mucelli, Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan açıklamasında, Husilerin Taiz ve Hudeyde'deki son saldırılarını katliam olarak nitelendirdi.

Mucelli açıklamasında, "BM ile ilgili kurumların bu katliamların durması için her düzeyde harekete geçmesi ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sivilleri koruması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Husilerin 29 Kasım'da Hudeyde ve 30 Kasım'da da Taiz'de düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.