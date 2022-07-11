Yemen ordusunun üst düzey komutanı suikast sonucu öldü

Yemen'in Hadramevt ilinde ordunun üst düzey bir komutanının suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Haberi Yemen'de cumhurbaşkanlığı yetkilerinin devredildiği "Başkanlık Konseyi" üyelerinden Aydarus Kasım ez-Zebidi duyurdu.
Güney Geçiş Konseyi Başkanlığını da yürüten Zebidi, yaptığı yazılı açıklamada, Hadramevt'te 2. Askeri Bölge Rehberlik Şubesi Başkan Yardımcısı Albay Belhayr Hasan Bansib'in dün gece ateşli silahla uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.
Zebidi, olayla ve sorumlularıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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