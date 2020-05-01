Yemen parlamentosundaki Güney Blokundan meşru hükümet çatısı altında birleşme çağrısı - Son Dakika

Güney vilayetlerinin milletvekillerinden oluşan Yemen parlamentosundaki Güney Bloku, hükümet güçleri ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı gruplara, meşru hükümet çatısı altında birleşme çağrısında bulundu.

Güney Blokundan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den, herhangi bir partiye bağlılığı bulunmayan, tarafsız, yetkinlikleriyle tanınmış kişilerden oluşan ve ülke içinden çalışacak bir "kriz hükümeti" kurması talep edildi.

Açıklamada, kurulacak hükümetin görevi, "Husilerden kurtarılan bölgelerde halka hizmet sunmak, salgın hastalıklarla mücadele etmek ve devlet kurumlarında yaygınlaşan yolsuzluklara karşı koymak" şeklinde sıralandı.

Halkın sıkıntılarını giderecek en iyi yol olarak değerlendirilen Riyad Anlaşması'nın hızlı bir şekilde uygulanması gerektiği vurgulanan açıklamada, Blokun tutumunun Riyad Anlaşması'yla örtüştüğü kaydedildi.

İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirdiği 2014'te kurulan Güney Bloku, 301 milletvekilinin bulunduğu Yemen parlamentosunda 36 milletvekiline sahip.

Güney Geçiş Konseyinin sözde özerklik ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin duyurduğu özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.