Yemen riyali çökmeye devam ediyor

Yemen riyali yabancı para birimi karşısında yaşadığı düşüş nedeniyle döviz büroları kapandı.

Yemen riyali yabancı para birimi karşısında yaşadığı düşüş nedeniyle döviz büroları kapandı. Yemen'in para birimi riyalin yabacı para birimleri karşısında çöküş yaşamaya devam ederken, döviz büroları kapandı. Taiz kenti gibi Yemen'in farklı bölgelerinde bulunan döviz büroları yaşanan çöküşün etkisi azaltmak amacı ile hizmetlerini askıya aldı. Yemen riyalinde meydan gelen düşüşe göre, 1 ABD doları 890 Yemen riyaline ulaşırken, 1 Suudi Arabistan riyalinin değeri ise 230 Yemen riyali oldu. Aden'deki Dövizcilerin Derneği dün akşam tüm finansal transfer, döviz ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlara seslenerek, geçici olarak hizmete kapatmaları çağrısında bulundu. -İHA-

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