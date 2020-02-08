Yemen Sağlık Bakanlığı, Husilerin hastaneleri hedef almasını kınadı - Son Dakika
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Yemen Sağlık Bakanlığı, Husilerin hastaneleri hedef almasını kınadı

6 saat önce

Yemen Sağlık Bakanlığı, Husi milislerinin ülkenin farklı kentlerinde hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef almasını kınadı.

Yemen Sağlık Bakanlığı, Husilerin hastaneleri hedef almasını kınadı, System.String[]

Yemen Sağlık Bakanlığı, Husi milislerinin ülkenin farklı kentlerinde hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef almasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Husi milislerinin hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef almasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Husilerin, son dönemde Cefra bölgesindeki devlet hastanesini, Marib'de Suudi Arabistan sahra hastanesini hedef aldığı belirtilen açıklamada, bu saldırıların ne zaman gerçekleştiği ve kayıplarla ilgili bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, insani yardım çalışmaları yürüten kuruluşların bu saldırılar karşısında sessiz kalmasının şaşırtıcı olduğu ifade edildi.

Husilerden, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Marib, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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