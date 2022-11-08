Yemen Savunma Bakanı Müsteşarı uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yemen Savunma Bakanı Müsteşarı uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

08.11.2022 16:07
Yemen Savunma Bakanı Müsteşarı uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

Yemen'in Marib kentinde Savunma Bakanı Müsteşarı Muhammed el-Ceradi ve şoförü, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Yemen'in Marib kentinde Savunma Bakanı Müsteşarı Muhammed el-Ceradi ve şoförü, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Marib'te evinden çıkan Savunma Bakanı Müsteşarı Muhammed el-Ceradi ile şoförüne silahlı saldırıda bulundu. Olayda Ceradi ve şoförü hayatını kaybetti.

Yemen makamlarından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Marib kentinin bir kısmı hükümet güçlerinin, bir kısmı ise Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA
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Marib, Yemen, Güncel, Son Dakika

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