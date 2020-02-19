Yemen Savunma Bakanı'nın konvoyuna saldırı: 6 ölü - Son Dakika

Yemen'in batısındaki Marib ilinin Sirvah ilçesi, Husilerin kontrolünde bulunuyor. Husiler, 29 Ekim 2019'da da Savunma Bakanı Makdisi'ye suikast girişiminde bulunmuş, roketli saldırıda iki asker hayatını kaybetmişti.

Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marib kentinin batısındaki Sirvah ilçesinde Husilerce yola yerleştirilen patlayıcı, Makdisi'nin konvoyunun geçişi sırasında patlatıldı.

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