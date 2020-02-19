Yemen Savunma Bakanı'nın konvoyuna saldırı: 6 ölü - Son Dakika

Yemen'in Marib ilinde Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'nin aracının bulunduğu konvoyun geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marib kentinin batısındaki Sirvah ilçesinde Husilerce yola yerleştirilen patlayıcı, Makdisi'nin konvoyunun geçişi sırasında patlatıldı.
Savunma Bakanı Makdisi, saldırıdan kurtulurken, konvoydaki 6 kişi yaşamını yitirdi.
Yemen'in batısındaki Marib ilinin Sirvah ilçesi, Husilerin kontrolünde bulunuyor. Husiler, 29 Ekim 2019'da da Savunma Bakanı Makdisi'ye suikast girişiminde bulunmuş, roketli saldırıda iki asker hayatını kaybetmişti.