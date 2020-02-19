Yemen Savunma Bakanı'nın konvoyuna saldırı: 6 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen Savunma Bakanı'nın konvoyuna saldırı: 6 ölü - Son Dakika

Yemen Savunma Bakanı'nın konvoyuna saldırı: 6 ölü

7 saat önce

Yemen'in Marib ilinde Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'nin aracının bulunduğu konvoyun geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Yemen Savunma Bakanı'nın konvoyuna saldırı: 6 ölü, System.String[]

Yemen'in Marib ilinde Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'nin aracının bulunduğu konvoyun geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marib kentinin batısındaki Sirvah ilçesinde Husilerce yola yerleştirilen patlayıcı, Makdisi'nin konvoyunun geçişi sırasında patlatıldı.

Savunma Bakanı Makdisi, saldırıdan kurtulurken, konvoydaki 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yemen'in batısındaki Marib ilinin Sirvah ilçesi, Husilerin kontrolünde bulunuyor. Husiler, 29 Ekim 2019'da da Savunma Bakanı Makdisi'ye suikast girişiminde bulunmuş, roketli saldırıda iki asker hayatını kaybetmişti.

Marib, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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