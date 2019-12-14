Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü - Son Dakika
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Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü

6 saat önce

Suudi Arabistanlı 3 askerin güneydeki Yemen sınırında öldürüldüğü duyuruldu.

Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü, System.String[]

Suudi Arabistanlı 3 askerin güneydeki Yemen sınırında öldürüldüğü duyuruldu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, "silahlı kuvvetlere bağlı bir subay iki er olmak üzere 3 askerinin güneydeki Cazan bölgesinde vatanlarını ve dinlerini korurken şehit düştükleri" ifadeleri yeraldı.

Ölenlerin ailelerine taziye dileklerinin sunulduğu habere göre aralık başından bu yana güney cephesinde ölen askerlerin sayısı 10'a yükseldi. Askerlerin ölüm nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran ve Cazan'a havadan düzenledikleri füze saldırılarının yanı sıra zaman zaman sınırdan sızarak Suudi Arabistan birliklerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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