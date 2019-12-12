Yemen sınırında bir haftada 5 Suudi Arabistan askeri öldürüldü - Son Dakika

Suudi Arabistan, son bir hafta içinde Yemen sınırında 5 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Haberi, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA verdi. Ancak haberde, askerlerin rütbelerine, nasıl ve ne zaman öldürüldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran ve Cazan'a havadan düzenledikleri füze saldırılarının yanı sıra zaman zaman sınırdan sızarak Suudi Arabistan birliklerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.