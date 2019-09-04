Son Dakika Haberleri: Yemen sınırında bir Suudi Arabistan askeri öldü
Son Dakika Güncel Haber

Yemen sınırında bir Suudi Arabistan askeri öldü

3 saat önce

Suudi Arabistan ordusundan bir askerin Yemen sınırında öldüğü belirtildi.

Yemen sınırında bir Suudi Arabistan askeri öldü, System.String[]

Suudi Arabistan ordusundan bir askerin Yemen sınırında öldüğü belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, "Çavuş Abdullah bin Mufrah, Yemen sınırında vatanını korurken hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Haberde askerin nerede ve ne zaman öldüğüne dair ayrıntılı bilgi verilmezken, olayın Husilerin bir süre önce sınır yakınlarında çıkan çatışmada Suudi Arabistan askerlerinden ölü ve yaralılar olduğu yönündeki açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocası tarafından öldürülen kadının babası, sözleriyle kan dondurdu
Dövülerek öldürülen minik Eymen'in cenaze namazını kıldıran imam, tabutu öptü Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldüren zanlı: beni aldattı Kartal'da 21 kişinin öldüğü çöken binaya ilişkin yeni soruşturma: 16 belediye çalışanı şüpheli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:17:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen sınırında bir Suudi Arabistan askeri öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]