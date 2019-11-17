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Yemen sınırında iki Suudi Arabistan askeri öldürüldü
6 saat önce
Yemen'in güney sınırında görev yapan Faris Said el-Gamidi ve Bedr İsa es-Silmi isimli iki asker öldü. Askerlerin rütbelerine, nasıl ve ne zaman öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi
Suudi Arabistan, Yemen sınırında iki askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'in güney sınırında görev yapan Faris Said el-Gamidi ve Bedr İsa es-Silmi isimli iki asker öldü. Askerlerin rütbelerine, nasıl ve ne zaman öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:04
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