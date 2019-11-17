Son Dakika Haberleri: Yemen sınırında iki Suudi Arabistan askeri öldürüldü
Son Dakika Dünya Yemen sınırında iki Suudi Arabistan askeri öldürüldü - Son Dakika Dünya

Yemen sınırında iki Suudi Arabistan askeri öldürüldü

6 saat önce

Yemen'in güney sınırında görev yapan Faris Said el-Gamidi ve Bedr İsa es-Silmi isimli iki asker öldü. Askerlerin rütbelerine, nasıl ve ne zaman öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi

Yemen sınırında iki Suudi Arabistan askeri öldürüldü, System.String[]

Suudi Arabistan, Yemen sınırında iki askerinin öldürüldüğünü duyurdu.


Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'in güney sınırında görev yapan Faris Said el-Gamidi ve Bedr İsa es-Silmi isimli iki asker öldü. Askerlerin rütbelerine, nasıl ve ne zaman öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi.

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Suudi Arabistan, Yemen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:04 
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