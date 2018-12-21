Yemen tasarısı BMGK'da kabul edildi
7 saat önce
BMGK, Yemen'in liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.
BMGK
, Yemen
'in liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:08
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