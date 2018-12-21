Son Dakika Haberleri: Yemen tasarısı BMGK'da kabul edildi

Yemen tasarısı BMGK'da kabul edildi

7 saat önce

BMGK, Yemen'in liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.

Yemen tasarısı BMGK'da kabul edildi, System.String[]
BMGK, Yemen'in liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:08 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen, Ekonomi
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