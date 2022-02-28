Yemen, Ukrayna'daki 22 vatandaşının Polonya ve Romanya'ya geçtiğini açıkladı - Son Dakika
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Yemen, Ukrayna'daki 22 vatandaşının Polonya ve Romanya'ya geçtiğini açıkladı

28.02.2022 14:44
Yemen, Ukrayna'daki 22 vatandaşının Polonya ve Romanya'ya geçtiğini açıkladı

Yemen, Ukrayna'da ikamet eden 22 vatandaşının, Polonya ve Romanya'ya geçtiğini duyurdu.

Yemen, Ukrayna'da ikamet eden 22 vatandaşının, Polonya ve Romanya'ya geçtiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen, 22 vatandaşının, Ukrayna'dan çıkış işlemlerini kolaylaştırdı." ifadesi kullanıldı.

Yemen'in Varşova Büyükelçiliği'nin 18 vatandaşın Polonya'ya girişini, Romanya'daki Yemen Büyükelçiliği'nin de 4 vatandaşın ülkeye girişini kolaylaştırdığı aktarılan açıklamada, Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki diplomatik misyonları üzerinden Yemenlilerin durumunun takip edildiği ve Ukrayna'dan komşu ülkelere güvenli bir şekilde geçişlerinin sağlanması için çaba harcandığı aktarıldı.

Ukrayna'da bulunan Yemenlilerin sayısına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

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Romanya, Ukrayna, Polonya, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen, Ukrayna'daki 22 vatandaşının Polonya ve Romanya'ya geçtiğini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen, Ukrayna'daki 22 vatandaşının Polonya ve Romanya'ya geçtiğini açıkladı - Son Dakika
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