Yemen, uluslararası toplumdan Husilerin finansman kaynaklarının kurutulmasını istedi - Son Dakika

Yemen hükümeti, uluslararası topluma İran destekli Husilerin finansman kaynaklarını kurutma çağrısında bulundu.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Tobias Lindner ile bir araya geldi.

Yemen hükümetinin, sahadaki dengeyi değiştirme, Husilerin "darbesiyle" mücadele etme ve ekonomiyi iyileştirme konusunda istekli olduğunu kaydeden Bin Mubarek, "Husilere baskı yapılması, liderlerine yaptırım uygulanması ve finansman kaynaklarının kurutulması" çağrısında bulundu.

Yemen'de adil, siyasi bir çözüme ulaşılmasını istediklerini belirten Lindner ise ülkesinin, savaşın sonlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu aktardı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.