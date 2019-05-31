Son Dakika Haberleri: Yemen ve Afrika'da mazlumlara iftar sofraları kuruldu
Son Dakika Güncel Haber

Yemen ve Afrika'da mazlumlara iftar sofraları kuruldu

1 saat önce

Afrika'nın birçok bölgesiyle birlikte Arakan ve Yemen'de 'Kardeşlik' sofraları kurdu.

Yemen ve Afrika'da mazlumlara iftar sofraları kuruldu, System.String[]
Afrika'nın birçok bölgesiyle birlikte Arakan ve Yemen'de 'Kardeşlik' sofraları kurdu.

İslamiYetim Eğitim ve Yardım Derneği, Afrika'nın birçok bölgesi, Arakan' ve Yemen'de ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kurdu. Zorlu yaşam şartlarıyla mücadele eden Müslümanlara Ramazan Ayı boyunca yardım ulaştıran İslamiYetim Derneği, düzenledikleri bu organizasyonlarla birlikte birçok Müslümanı sevindirdi.

Dernek başkanı Osman Bayraktar yaptığı açıklamada "11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nda bizlere verilen emanetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Binlerce mazlum, kurulan iftar sofralarıyla oruçlarını açarken çekilen görüntüler görülmeye değer. Derneğin çalışmaları hakkında bilgi almak, ve destek olmak için derneğin web sitesini islamiyetim.org.tr ziyaret edebilir ve detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
Arakan, Yemen, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brexit, Cameron'dan sonra May'i de yedi! İngiltere'de bilişim sektöründe açık artabilir İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 18:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen ve Afrika'da mazlumlara iftar sofraları kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]