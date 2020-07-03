Yemen ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yemen ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 335'e, Ürdün'de 10'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 335'e, Ürdün'de 10'a yükseldi.

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Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 19 yeni vaka tespit edildiği, 23 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 335'e, vaka sayısının da 1240'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının ise 536'ya ulaştığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da ülkede 1 kişinin daha Kovid-19'dan öldüğünü ve virüs kaynaklı can kaybının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 1147, iyileşen sayısının 897 olduğunu yineledi.

Koronavirüs, Ürdün, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

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