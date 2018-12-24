Yemen Yaralarını Sarmaya Çalışıyor (3)
42 dakika önce
Varılan ateşkes antlaşmasının ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Yemen'in Taiz şehrinde, çatışmalarda hastanelerin zarar görmesi ve ilaç yokluğu nedeniyle sağlık hizmetleri aksayarak verilebiliyor.
Varılan ateşkes antlaşmasının ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Yemen
'in Taiz
şehrinde, çatışmalarda hastanelerin zarar görmesi ve ilaç yokluğu nedeniyle sağlık hizmetleri aksayarak verilebiliyor. Ateşkesin ardından yaşamın normale dönmeye başladığı Taiz'de, kentin üç büyük hastanesi Cumhuriyet, Devrim ve Askeri, çatışmalarda hasar gördü. Doktor Halit Sait Muhammet Ebsi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:02 Kaynak: AA
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