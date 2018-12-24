Son Dakika Haberleri: Yemen Yaralarını Sarmaya Çalışıyor (4)

Yemen Yaralarını Sarmaya Çalışıyor (4)

1 saat önce

Varılan ateşkes antlaşmasının ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Yemen'in Taiz şehrinde, çatışmalarda hastanelerin zarar görmesi ve ilaç yokluğu nedeniyle sağlık hizmetleri aksayarak verilebiliyor.

Varılan ateşkes antlaşmasının ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Yemen'in Taiz şehrinde, çatışmalarda hastanelerin zarar görmesi ve ilaç yokluğu nedeniyle sağlık hizmetleri aksayarak verilebiliyor. Ateşkesin ardından yaşamın normale dönmeye başladığı Taiz'de, kentin üç büyük hastanesi Cumhuriyet, Devrim ve Askeri, çatışmalarda hasar gördü. Taiz'deki bombardıman esnasında 15 yaşındaki oğlu ağır yaralanan ve adının açıklanmasını istemeyen Yemenli anne, açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:34 Kaynak: AA

Taiz, Yemen, Güncel
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